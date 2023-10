Wynajmował lokal od Morawieckich. Świadek o zachowaniu premiera

Rzeżuchowski wyjawił w rozmowie z dziennikiem, że rozpoczął współpracę biznesową z Morawieckimi ok. 10 lat temu. - Mój ojciec był właścicielem lokalu użytkowego na pl. Grunwaldzkim. Ja prowadziłem tam pizzerię, a później bar Remont. Następnie ojciec sprzedał lokal Iwonie oraz Mateuszowi Morawieckim i przez dwa lata oni mi go wynajmowali. Warunki umowy były takie same jak z ojcem. Po jakimś czasie najemcą została moja partnerka biznesowa, ale to ja cały czas prowadziłem interes - zaznaczył.