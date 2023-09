Majątek żony premiera. Grube miliony

Dokument z 2013 roku to nie jedyny podział majątku premiera. W marcu 2015 roku na Iwonę Morawiecką zostaje przepisana między innymi willa na warszawskim osiedlu Marina Mokotów. Zgodnie z informacjami z księgi wieczystej, Morawieccy w 2008 roku zaciągnęli na nią kredyt w wysokości ponad 1,7 mln franków szwajcarskich. Według specjalistów, dziś jest on warty co najmniej 10,5 mln zł. To w niej obecnie mieszka rodzina Morawieckich.