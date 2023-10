"Sygnał alarmowy" z Polski. Prasa o obradach w Kijowie

Putinowi "nie może się udać"

"Putin gra teraz na czas. Despota w Moskwie jest na tyle pozbawiony skrupułów, by skazać na śmierć kolejne setki tysięcy żołnierzy i cywilów, jeśli przybliży go to do celu, jakim jest ujarzmienie Ukrainy. Im więcej rządów się waha i ma wątpliwości ws. pomocy czy ją ogranicza, tym szybciej utwierdzi się on w swojej chłodnej kalkulacji" - pisze "Augsburger Allgemeine".