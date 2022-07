Kto najwięcej zarabia na wojnie w Ukrainie

Zarobić mogą również polskie zakłady. Pod warunkiem, że otrzymają wsparcie ze strony rządu. Na to raczej nie mogą liczyć. Wizerunek Polskiej Grupy Zbrojeniowej podważają sami rządzący, którzy jednego dnia chwalą się, że Ukraina zamówiła ponad 50 sztuk Krabów, a kolejnego minister Mariusz Błaszczak ogłasza, że Polska kupi haubice w Korei Południowej. Wizerunkowo nie wygląda to najlepiej i nie jest to jedyny taki przypadek.