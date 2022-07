Rosjanie się przeliczyli. Bitwa o Wyspę Węży obnażyła ich słabość

Bezradna flota

W kolejnych tygodniach, niemal bez żadnego oporu ze strony Rosjan, wyspa była bombardowana przez artylerię i lotnictwo. To ostanie pojawiło się, kiedy drony zniszczyły zestaw Osa-AKM. Ukraińcy nie ryzykowali i uderzyli dopiero, kiedy okupanci pozostali bez ochrony przeciwlotniczej. W dodatku w nocy, kiedy Rosjanie latają bardzo rzadko - brakuje im wyposażenia do nocnych lotów, a piloci nie są powszechnie szkoleni do tego typu operacji.