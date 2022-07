Półwysep Kolski atomową beczką prochu? Nigdzie na świecie nie ma tylu głowic i reaktorów

Setki reaktorów i głowic

Od początku ery atomowej w budownictwie okrętowym, porty Murmania były główną bazą radzieckich okrętów podwodnych z napędem jądrowym. Aż do rozpadu ZSRR na Półwyspie Kolskim stacjonowało 50 proc. całości sił podwodnych czerwonej floty, przy czym aż dwie trzecie z 200 okrętów z napędem jądrowym znalazło się na północy. Łącznie z okrętami nawodnymi było to ponad 200 reaktorów. Do tego należy doliczyć około 500 głowic atomowych na pokładach okrętów, samolotów i w magazynach.