Putin grozi Szwecji i Finlandii: Chcecie do NATO?

Władimir Putin odniósł się do decyzji Szwecji i Finlandii, które zdecydowały się na dołączenie do Sojuszu. - Ze Szwecją i Finlandią nie mamy takich problemów, jakie mamy z Ukrainą. Chcą wstąpić do NATO, proszę bardzo - powiedział rosyjski dyktator. Na tym jednak nie koniec. Putin zagroził, że jego kraj odpowie na wszelkie próby rozmieszczenia infrastruktury i oddziałów NATO w pobliżu swoich granic.