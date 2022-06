Kraj NATO stawia Rosji ultimatum. "Mają czas do niedzieli"

Zacharowa grozi Bułgarią odpowiedzią

Decyzję Sofii skomentowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. - To, co nadeszło wczoraj z Bułgarii, nawet nie tyle z Bułgarii, co z politycznych kuluarów bułgarskich instytucji władzy, nie zostało zrobione w interesie Sofii i jej obywateli. Zostało to nakazane przez siły zewnętrzne - powiedziała cytowana przez TASS.