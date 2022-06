Wojna w Ukrainie. Przełomowe wieści z Madrytu. To świetna wiadomość również dla Polski [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 125. dzień rosyjskiej inwazji. Podczas szczytu NATO w Madrycie doszło do porozumienia ws. wniosku akcesyjnego Szwecji i Finlandii. "Ministrowie spraw zagranicznych podpisali trójstronne memorandum. (...) Turcja poprze zaproszenie Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Konkretne kroki naszego przystąpienia do NATO zostaną uzgodnione przez sojuszników NATO w ciągu najbliższych dwóch dni, ale decyzja ta jest nieuchronna" - przekazał prezydent Finlandii Sauli Niinistö. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.