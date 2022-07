Kocioł wokół Lisiczańska? Rosjanie chcą powtórki z pierwszej bitwy o Donbas

Przypomnijmy, że podczas pierwszej bitwy o Donbas, w lutym 2015 roku pod Debalcewem doszło do zamknięcia w kotle Ukraińców. Separatystom, przy wsparciu Rosjan, udało się odciąć ukraińską armię od dostaw broni, amunicji, żywności, wody. Doszło tam do krwawej łaźni, do śmierci dziesiątek żołnierzy. Inni dostali się do niewoli. Po symbolicznej porażce Ukrainy zadawano sobie pytania: czy był sens bronić zaciekle miasta, które było nie do obrony? Za decyzją o podjęciu nierównej, skazanej na klęskę walki miał stać wówczas ośrodek władzy w Kijowie.