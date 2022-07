Rosja ma w rękach potężne narzędzie szantażu wobec Ukrainy. Grozi kryzys humanitarny?

Stąd - jak podkreśla - prosta droga do kryzysu humanitarnego, czyli braku ciepła zimą. - To narzędzie gry okupanta. Będzie oferował dostawy gazu ludności okupowanej po to, by ją kupić. Problemy z dostawami gazu będą podkreślane jako wina Kijowa, któremu nic się nie udaje, więc okupacja jest lepszym rozwiązaniem - dodaje.