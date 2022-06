Rosja szantażuje gazem po rozmowach w Kijowie. "Kremlowska propaganda zmienia strategię"

- Groźby Moskwy mogą mieć związek ze zmianą strategii propagandowej. Ten szantaż Moskwy może być skierowany nie tylko do polityków, ale i zwykłych ludzi. Kreml chce zmienić nastawienie niektórych obywateli krajów Unii Europejskiej do Ukrainy, pokazując, że nie będą w stanie ogrzać swoich mieszkań. To dowód na to, że wizyta przywódców Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii wywołała obawy na Kremlu – mówi w rozmowie z WP Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii. – To nie musi być tylko machanie szabelką, scenariusz europejskiego kryzysu gazowego trzeba brać pod uwagę – dodaje Jakub Wiech z portalu energetyka24.com.