Putin jak car Piotr Wielki? "Doszedł do ściany. Wie, że wojna będzie bardzo długa"

- W Rosji pada to na podatny grunt, co wynika ze specyfiki tamtejszego narodu. Jeszcze wczoraj wszyscy mogli się smucić się z rozpadu Związku Sowieckiego, a ich idolem był Stalin lub Lenin. Dzisiaj ich numerem jeden może być Piotr Wielki. To, co jest ciekawe wśród Rosjan, to stan świadomości społecznej. Nikt nie widzi, że carska i sowiecka Rosja to wykluczające się układy ideologiczne. Jedni walczyli z drugimi. Jeśli popierasz cara Mikołaja i prawosławną cerkiew, to nie możesz nieść kwiatów na grób Stalina. A w Rosji możesz… Putin jest w stanie mówić o wielkości Związku Sowieckiego i jego rozpadzie, doceniając tamten układ społeczno-polityczny. Następnie może odwołać się do Piotra I czy do carycy Katarzyny i nie prowadzi to do dysonansu poznawczego - uważa naukowiec.