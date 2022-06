Zacięte walki w Siewierodoniecku. "Ukraińcy chcą wykrwawić Rosjan"

- Ostrzał artyleryjski, który prowadzą rosyjskie wojska, oznacza, że często muszą one "odskoczyć". Czyli zrywają kontakt, a ogień artyleryjski trafia w tzw. próżnię, niszcząc budynki czy obiekty, ale nie pozycje Ukraińców. Gdyby Rosjanie mieli lepiej wypracowaną współpracę między oddziałami artylerii a piechotą w mieście, byliby w stanie prowadzić tzw. ogień na wezwanie (call for fire - przyp. red.). Czyli prowadząc walki miejskie, wzywaliby ogień artyleryjski do dokładnego ostrzelania celu. Do tego jednak potrzeba amunicji precyzyjnej. A tego brakuje Rosjanom. Z kolei Ukraińcy - w ramach pomocy z Zachodu - dostali M777 i pociski Excalibur. Jeśli się pojawią w Donbasie, będzie to dla Rosjan duży problem - ocenia płk Piotr Lewandowski.