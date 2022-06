Zaciekłe walki o Siewierodonieck. "Rosjanie walą na oślep"

Szansą dostawy broni

Generał Mieczysław Bieniek przekonuje z kolei, że Siewierodonieck jest istotny dlatego, że zapewnia dostęp do linii komunikacyjnych ze wschodu na zachód. - Po drugie nie pozwala na to, żeby przekroczyć rzekę Doniec. Po trzecie, Ukraińcy trzymają tam dosyć dużą ilość sił rosyjskich, mocno zaangażowanych, co pozwala im na wykonanie ewentualnych kontrataków na innym kierunku i zaciekłe bronienie tego, co mają i przygotowanie się do przyjęcia większej ilości uzbrojenia i artylerii - mówi "Faktowi".