Obrzydliwe działania rosyjskiego wywiadu. Chodzi o Polskę

- Z jednej strona oddziałuje ona na Ukraińców i ma podważać zaufanie do przywództwa państwa i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz kreować go na zdrajcę. Jako przywódcę, który oddaje niepodległość Polsce. A z drugiej strony to forma usprawiedliwiania przed Rosjanami potrzeby ataku na Ukrainę. I wmawiania, że to nie tylko Rosja miała agresywne zamiary, ale że to Polska już dawno chciała zaatakować Ukrainę. To forma wybielania się – narracja w stylu: wszyscy są agresywni, nie tylko my. A Kreml "musiał to zrobić", bo inaczej ktoś inny zaatakowałby Ukrainę i byłoby jeszcze gorzej, niż jest obecnie - zarówno dla Ukrainy, jak i Rosji - ocenia Marek.