"Blokujemy Orlen". Protesty na stacjach. "Ludzie nie mają pieniędzy"

Co to dokładnie oznacza? Benzyna Pb98 za 8,60-8,75 zł/l, Pb95 za 7,92-8,05 zł/l, olej napędowy ON za 7,56-7,70 zł/l, autogaz LPG za 3,49-3,60 zł/l - to prognozowane średnie ceny paliw na stacjach w tygodniu od 13 do 19 czerwca przez e-petrol.pl.