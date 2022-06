Ceny paliw rosną w zastraszającym tempie. Padają kolejne rekordy

Zdaniem Klucznika szczyt inflacji wypadnie w wakacje - ceny będą rosnąć o ok. 15 proc. - Pod koniec roku prognozujemy spadek do ok. 12 proc. - podkreślił. Dodał, że druga połowa roku przyniesie wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego, co oznacza niższy wzrost cen. - Pomimo to inflacja pozostanie powyżej celu NBP (2,5 proc.) co najmniej do końca 2024 r. - podsumował.