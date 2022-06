"Burtalny atak" Dudy. Polski prezydent uderza w Scholza i Macrona. "Do Hitlera też się dzwoniło?"

Duda został również zapytany, czy uważa, że Olaf Scholz "za bardzo boi się Putina?" - Jestem zdumiony wszystkimi rozmowami, które są w tej chwili prowadzone z Putinem. Przez kanclerza Scholza i prezydenta Emmanuela Macrona. Rozmowy te nie przynoszą żadnych rezultatów. Co osiągają? Legitymizują one jedynie osobę, która jest odpowiedzialna za zbrodnie popełniane przez armię rosyjską na Ukrainie. On jest za to odpowiedzialny. To on podjął decyzję o wysłaniu tam wojsk. Podlegają mu dowódcy - odpowiedział Duda.