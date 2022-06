Niebezpieczne słowa Putina. Ukraina to dopiero wstęp?

- Straszenie rewizjonizmem i mówienie o odzyskiwaniu ziem, które rzekomo kiedyś do Rosji należały, to takie grożenie palcem w stronę Szwecji. Dla Rosji jednak kluczowa jest Ukraina, bez niej nie może być mocarstwem. Ukraina jest tym czymś, co dotyka sedna rosyjskiej historii. Ruś Kijowska była kolebką państwa rosyjskiego. Putin patrzy dzisiaj na ziemie Ukrainy i twierdzi, że to Rosjanie mają do nich prawo. I kompletnie nie liczy się z tym, że mieszka tam inny naród. Naród, który ma inną tożsamość, historię i własny język - dodaje Konończuk.