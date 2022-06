Pokazowe procesy sądowe w Rosji. "Mogą zdecydować się na niezwykle brutalne działania"

Co można w tej sytuacji zrobić? Adamska-Gallant mówi wprost: niewiele. - Nie ma w tym momencie skutecznego mechanizmu zmuszenia Rosji do przestrzegania prawa międzynarodowego. Rosja, od początku ataku na Ukrainę, pokazuje, że łamie wszelkie prawa. To ich standardowe działania. Opinia międzynarodowa powinna jednak protestować i domagać się traktowania jeńców wojennych w sposób zgodny z prawem międzynarodowym - dodaje.