Jak polski rząd pozwala Rosjanom omijać sankcje? Krótka instrukcja

"Grupa ORLEN systematycznie realizuje import gazu płynnego LPG z kierunków alternatywnych do wschodniego. Jeszcze trzy lata temu ok. 80 proc. importowanego LPG w Grupie ORLEN pochodziło z Rosji. Konsekwentnie prowadzona dywersyfikacja dostaw LPG przyniosła rezultaty. Obecnie już ok. 70 proc. importowanego LPG pokrywamy z innych źródeł" - poinformowało nas biuro prasowe polskiej firmy paliwowej.