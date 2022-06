Zełenski po rozmowach w Kijowie: im więcej broni dostaniemy, tym prędzej wyzwolimy nasze ziemie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi przyjechali w czwartek razem do Kijowa, by spotkać się z liderem Ukrainy. Do trójki przywódców dołączył prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Po rozmowach zorganizowano konferencję prasową.