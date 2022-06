Wrze. Emmanuel Macron dzwoni do Andrzeja Dudy, opozycja w ataku

Ale premier Morawiecki dziś broni się, bo czuje się niesłusznie atakowany przez polityków polskiej opozycji. - To my od początku namawialiśmy innych, by pojechali do Kijowa i na własne oczy zobaczyli rosyjskie zbrodnie. Namawialiśmy do wsparcia władz Ukrainy na miejscu, a nie zza stołu w Pałacu Elizejskim. Nie popieraliśmy podejścia Niemiec czy niektórych wypowiedzi prezydenta Francji dotyczących Rosji. Dlatego też nie czuliśmy potrzeby wspólnego wyjazdu do Ukrainy razem z nimi. Z ich strony też nikt nam takiego wyjazdu nie proponował - mówi nam członek rządu PiS.