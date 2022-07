Czy w Polsce zabraknie gazu? "Putin wykorzysta kryzys energetyczny, by paraliżować Europę"

Ekspert BiznesAlert.pl dodaje, "obiektywne zjawisko, widoczne od wakacji 2021 roku, to ograniczenie podaży przez Gazprom, które przyspiesza". - Jeśli dodamy do tego analizę politologiczną tego, co robi Kreml, można spodziewać się, że będzie eskalował sytuację na rynku gazu, po to, żeby zdeeskalować działania Zachodu na rzecz wsparcia Ukrainy. Wykorzysta kryzys energetyczny, by paraliżować Europę - zaznacza.