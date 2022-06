Kolejny kraj bez rosyjskiego gazu. Nie chciał płacić w rublach

Dania tym samym dołączyła do Polski, Bułgarii i Finlandii, na które szantaż Putina nie zadziałał. Nie zapłaciły za gaz w rublach. Dlatego też Gazprom zakręcił im gazowe kurki. Kraje starają się zapewnić dostawy surowca z innych źródeł. Warszawa liczy na to, że bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju zapewni gazociąg Baltic Pipe, którym do Polski płynąć ma gaz z norweskich złóż. Uruchomiony ma być jesienią.