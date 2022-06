W Polsce może zabraknąć węgla? Polacy zamawiają surowiec wprost z kopalni

Rzecznik rządu: odradzam kupowanie w tej chwili węgla

- Natomiast co mogę w tej chwili doradzić osobom, które chcą zaopatrzyć się na zimę (w węgiel - red.) - bo nie mówię o bieżących potrzebach, ale na zimę - to, żeby teraz nie kupowały tego węgla, w tej chwili dokładnie, bo zaraz przez politykę spółek Skarbu Państwa dojdzie do obniżenia ceny węgla, ponieważ chcemy bezpośrednio dystrybuować, pominąć pośredników. A pośrednicy w tej chwili na marżach robią po kilka, kilkaset złotych co najmniej na tonie - apelował.