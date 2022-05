Sankcje na Rosję uderzają w polskie miasto. Tysiąc osób może stracić pracę

Tysiąc potencjalnych bezrobotnych to w jej ocenie dużo. Gdyby doszło do zwolnień w firmach z terminala, to tych osób nie da się szybko ulokować na lokalnym rynku pracy. - Zatrudnia na przykład sieć handlowa Dino, ale oni nie mają tylu ofert pracy w nowym markecie. Ponadto jednostka wojskowa w Braniewie rekrutuje do zawodowej służby, ale to nie jest dla wszystkich - dodaje dyrektor.