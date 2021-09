Antoni Macierewicz przeprosił Nowacką w Sejmie. "Hańba"

- Szanowni państwo raport został przegłosowany przez całą komisję 10 sierpnia bieżącego roku i jest dostępny wszystkim rodzinom. Zostały one zaproszone na poniedziałek, dwa dni temu. Jeżeli do pani nie dotarło to zaproszenie, to bardzo za to przepraszam. Raport jest do dyspozycji - odpowiedział Macierewicz. W czasie jego wypowiedzi towarzyszyły mu okrzyki "hańba" ze strony opozycji.