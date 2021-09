Kukiz liczy na zielone światło z Nowogrodzkiej. Będzie wniosek do TK

Paweł Kukiz podnosi argument o niekonstytucyjności kodeksu wyborczego od 2015 roku. Już sześć lat temu złożył wniosek do ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o zaskarżenie przepisów Kodeksu wyborczego. Wówczas krytykował przede wszystkim limit wyznaczający maksymalną liczbę kandydatów w wyborach do Sejmu. RPO po przeanalizowaniu problemu uznał, że "nie ma wystarczających podstaw, by skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego". Podkreślił, że ograniczenia wpłynęłyby negatywnie na gwarancję zasady równości oraz powszechności wyborów.