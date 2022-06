"Węgla zabraknie albo będzie drogi". Panika Polaków przed sezonem grzewczym

- Zależnie od roku było to od kilku do kilkunastu milionów ton rosyjskiego węgla na potrzeby odbiorców indywidualnych. Sądzę, że obecna luka wynosi od 7 do 12 mln ton węgla. To jest liczba w tym przedziale. Cały czas nie udało się jej załatać nowymi kontraktami, które już powinny być zawierane. Trudno oszacować dokładną skalę, bo to nie spółki państwowe były ich stronami, a często bardzo małe podmioty prywatne, które sprowadzały węgiel zza wschodniej granicy - dodaje.