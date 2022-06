Jacek Sasin zapewnił, że węgla nie zabraknie. To może oznaczać tylko jedno

Zapewniał, że powstanie elektrownia Ostrołęka C, ale to, co zbudowano, wyburzono niecałe dwa lata później. Wybory prezydenckie miały być zorganizowane przez Pocztę Polską, było inaczej, został rachunek na 70 mln za koperty. Miało nie być podwyżek prądu i gazu, a były i to rujnujące. Jesienią przepowiadał spadek inflacji oraz cen - jest rekord. Uważajcie, bo wicepremier Jacek Sasin z PiS właśnie zapowiedział, że w Polsce nie zabraknie węgla. To oznacza, że Polacy będą w tym roku zbierać chrust w lesie.