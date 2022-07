Rosja zaskoczyła nową bronią. Ukraina nie pozostaje w tyle

Ukraina nie pozostaje w tyle

Ukraina także posiada do dyspozycji broń o podobnym działaniu. Jest to ukraińskiej produkcji KVS G-6. Podobnie jak w przypadku karabinu elektromagnetycznego Stupor potrafi on zakłócać transmisję wideo oraz możliwość zdalnego sterowania UAV, przerywając komunikację między operatorem a dronem. Według udostępnianych parametrów ukraińska broń ma większy zasięg działania, gdyż wynosi on nawet 3,5 kilometra. Co więcej, KVS G-6 jest w stanie pracować nieprzerwanie przez pół godziny.