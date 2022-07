Europejczycy sięgają po broń. "Dramatyczne" zainteresowanie

Czarnek: nie chodzi o militaryzację dzieci

"Wydaje się, że ukraiński sukces w rozmieszczaniu uzbrojonych cywilów w celu wzmocnienia regularnych sił zainspirował Polskę i inne sąsiednie narody do odkrycia zwycięskiego modelu w 'cywilnym żołnierzu'. Tutaj wezwanie do broni wykracza poza tradycyjne wojsko, do sal konferencyjnych, a nawet do polskich szkół. Już we wrześniu dzieci w wieku 13 lat mają rozpocząć ograniczone szkolenie z bronią" - pisze "WP".