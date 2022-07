Czechy chcą chronić Słowację. Podobną pomoc deklaruje Polska

Jak poinformował na kanale CT TV premier Czech Petr Fiala, od września Czechy będą pomagać Słowacji w obronie przestrzeni powietrznej. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczne przekazanie samolotów bojowych ogarniętej wojną Ukrainie. Prośbę o taką pomoc skierowała w czerwcu Słowacja. Praga bardzo przychylnie odniosła się do propozycji.