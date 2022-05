Wojna w Ukrainie. Słowacja ma poważne problemy. "Uzależnienie od Rosji jest potężne"

Wojciech Konończuk z OSW podkreśla, że aby zapobiec wetu Węgier i Słowacji, Bruksela zaproponowała im dłuższy okres na wdrożenie zakazu importu ropy [do końca 2023 – przyp. red.], jednak to może zostać odebrane przez pozostałe kraje unijne jak stworzenie warunków nierównej konkurencji. Zdaniem eksperta, Komisja Europejska, zgadzając się na późniejsze dołączenie do sankcji Węgier i Słowacji, powinna zrobić to pod warunkiem, że kraje te zapłacą podatek od importu rosyjskiej ropy.