"Plan Marshalla" dla Ukrainy. Konferencja w Lugano

Pierwotnie planowano też, że prezydent Zełenski pojedzie do Lugano, by przewodniczyć spotkaniu wraz z prezydentem Szwajcarii Ignazio Cassisem. Z powodu wojny ten plan uległ zmianie. Zełenski będzie brał udział w spotkaniu za pośrednictwem łącza wideo, a w Lugano będzie reprezentował go premier Denys Szmyhal, a także szef MSZ Dmytro Kułeba i kilkoro innych ukraińskich ministrów i posłów.