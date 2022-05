Polskie AHS Krab mają pomóc pokonać Putina. "Daliśmy Ukrainie naszą najlepszą broń"

- Obecne dostawy wyglądają na kroplówkę dla Ukrainy. W niektórych miejscach w Donbasie ich sytuacja wygląda dramatycznie. Poświęcają niekiedy całe brygady, żeby łapać czas. To, co jest ważne dla Ukraińców obecnie, to dostawa amunicji kalibru 152 mm, czyli postsowiecka. W Europie są bodajże trzy fabryki produkujące taką amunicję. One się już nie wyrabiają. Co z tego, że ukraińska armia ma na wyposażeniu artylerię, jeśli nie będzie miała do niej amunicji? To jest kluczowa sprawa teraz, która oznacza, że może Ukrainie jej zabraknąć, o ile już nie brakuje. To, że kładą mocny nacisk na dostawy broni NATO-wskiej kalibru 155 mm, pozwala sądzić, że ukraińska armia może mieć z tym problem - twierdzi weteran misji z Iraku i Afganistanu.