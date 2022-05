Wielkie zakupy Mariusza Błaszczaka. MON wyciąga słuszne wnioski z wojny w Ukrainie

W ramach drugiego etapu do Polski zostanie dostarczonych sześć kolejnych baterii i najnowszego radaru dookólnego LTAMDS. To właśnie radar był główną przyczyną opóźnień w polskim programie. Raytheon napotkał wiele problemów podczas konstruowania matrycy radaru i badania przedłużyły się niemal o dwa lata. Dopiero w marcu 2020 roku prototyp trafił do testów porównawczych na poligonie. Pierwsza seria próbna sześciu sztuk ma być dostarczona do US Army do końca 2022 roku, dzięki temu min. Błaszczak mógł ogłosić rozpoczęcie kolejnego etapu programu.