Biden podpisał The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act

"Wojna Putina prowadzi do zniszczenia w Europie"

- Wczoraj świętowaliśmy dzień zakończenia II wojny światowej w Europie. Pamiętamy o jej konsekwencjach. Alianci obronili świat przed faszyzmem. Dzisiaj mamy kolejny ważny dzień. Wkrótce po zakończeniu II WŚ, Europa zaczęła dalej budować swoje relacje, by zbliżyć się ekonomicznie oraz dzielić się dobrobytem ekonomicznym. UE składa się z 27 państw i prowadzi wspólne relacje w wielu obszarach, które są dla nas bardzo ważne. To jest dobre dla wszystkich. (...) Wojna Putina prowadzi do zniszczenia w Europie. My jesteśmy zaangażowani w zapewnienie szacunku dla praw człowieka, pokoju, demokracji - powiedział tuż przed złożeniem podpisu Joe Biden, prezydent USA.