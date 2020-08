Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin: poddałem się testowi na obecność SARS-CoV-2

To nie pierwszy raz, kiedy wicepremier poddał się testowi na obecność SARS-CoV-2. W połowie marca, gdy okazało się, że minister Michał Woś jest zakażony, przebadano całą Radę Ministrów biorącą udział w spotkaniu z politykiem Solidarnej Polski. - Są, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, pewne kluczowe dla funkcjonowania państwa obszary. To są pracownicy służby zdrowia, to są funkcjonariusze służ państwowych, i to są również najwyżsi funkcjonariusze państwowi, którzy kierują działaniami państwa- tłumaczył w programie "Tłit" testowanie członków rządu Jacek Sasin.