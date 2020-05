Wybory 2020. Burzliwy wieczór w Sejmie - posłowie debatują nad losem Jacka Sasina

Krótko po godzinie 20 rozpoczęła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec wicepremiera Jacka Sasina. - To hipokryzja ze strony PO - mówił Marek Suski. - Wiecie ile wycięliście drzew przed pseudo-wyborami? Prawie 30 tysięcy - wyliczał Borys Budka.

- Szkoda, że nie ma na sali pana Sasina na miejscu, bo zapytałbym go: czy mu nie wstyd za wyrzucenie 70 mln złotych w błoto? (...) Do dziś nie wiemy, gdzie jest te 30 mln kart wyborczych, ale my panu wicepremierowi chętnie pomożemy mu ich poszukać. Bo w ustawie zapisano, że za zgubienie jednej karty grożą 3 lata więzienia - mówił przewodniczący PO. - Wiecie ile wycięliście drzew do druku tych kart? Prawie 30 tys. i tylko po to, aby przeprowadzić pseudo-wybory - wyliczał Borys Budka.

W imieniu komisji do spraw energii i skarbu państwa wystąpił Marek Suski. Gremium zarekomendowało Sejmowi odrzucenie wniosku opozycji. - Były dwa zarzuty podczas komisji: że organizowano wybory a potem ich nie było. Że premier się nie zajmował, a potem jeździł po Mazowszu. To hipokryzja z państwa strony i mijanie się z logiką. Prawda w oczy kole. Ten rachunek za nieprzeprowadzone wybory powinien ponieść Senat oraz samorządy - mówił poseł PiS. - To było niszczenie polskiej demokracji, wniosek jest nieuzasadniony oraz skandaliczny. Premier domagał się przestrzegania Konstytucji, a wy to uniemożliwiliście - dodał Suski.

Wotum nieufności wobec Jacka Sasina. "Mamy nowego mistrza od spieprzania"

- To wniosek oparty o doniesienia medialne oraz wypowiedzi wyrwane z kontekstu (...). Zamiast koncentrować się na walce z koronawirusem, to PO chce nadal destabilizować sytuację. Odwracacie uwagę, że przez was nie wybrano prezydenta Polski - mówił Wojciech Zubowski. Poseł PiS twierdził, że za czasów koalicji PO-PSL "Poczta Polska znajdowała się w ruinie". - Irytowało was, że repolonizujemy firmy i dbamy o spółki skarbu państwa (...). Za zaangażowanie pracowników SSP powinno się podziękować, bo dzięki nim udało się ograniczyć pandemię. Okazuje się, że kapitał ma narodowość - dodał Zubowski.

- Jak się okazuje, cytując klasyka, mamy nowego mistrza od spieprzania - wicepremiera Jacka Sasina - stwierdził Jarosław Urbaniak. Poseł KO wyliczał, ile kosztowały wybory patrząc na ceny kartek papieru. - I to jest mój rachunek wystawiony dla ministra Sasina (...) Mój ojciec mówił, że prawdziwego mężczyznę od chłopca odróżnia kwestia brania odpowiedzialności za swoje czyny. Panie wicepremierze, proszę się podać do dymisji - apelował parlamentarzysta.

Wniosek o wotum nieufności wobec Jacka Sasina złożyli przedstawiciele klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. "Działania podejmowane przez wicepremiera Jacka Sasina doprowadziły do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce. [...] Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, piastując tak ważne stanowisko koniunkturalnie, działa w sposób zagrażający bezpieczeństwu Polaków i demokratycznemu ustrojowi Rzeczpospolitej Polskiej. Kieruje się przy tym jedynie własnym interesem politycznym, wbrew dobru Ojczyzny i obywateli" - stwierdzili wnioskodawcy.

Przypomnijmy, że ze względu na pandemię, gigantyczny chaos prawny oraz organizacyjny wybory prezydenckie 10 maja zarządzone przez marszałek Sejmu się nie odbyły. Mimo to kosztowały one blisko 70 milionów złotych - tyle wyniósł koszt wydrukowania tzw. pakietów wyborczych, które miały zostać użyte podczas głosowania korespondencyjnego (do którego nigdy nie doszło).