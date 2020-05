Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin na kwarantannie

Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin odwiedził górników na Śląsku

Rozmowy były konieczne, ponieważ do mediów dotarły plotki o możliwej blokadzie całego województwa. To właśnie Jacek Sasin, jako minister aktywów państwowych, odpowiada za polskie górnictwo, dlatego został oddelegowany do rozmów z pracownikami kopalń.