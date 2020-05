Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin przekazał najnowsze liczby dotyczące górników

Koronawirus w Polsce. Nie ma planów zamknięcia kolejnych kopalń

Co dalej z zamkniętymi kopalniami? Mowa o trzech kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (Ruch Jankowice kopalni ROW, Murcki-Staszic i Sośnica), jednej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (Pniówek) oraz kopalni należącą do spółki Węglokoks Kraj (Bobrek). - Dzisiaj w tych kopalniach pracują tylko pracownicy niezbędni, którzy utrzymują je w takim stanie, aby były one bezpieczne i aby można było przywrócić je do pracy w momencie, kiedy będzie taka możliwość - zaznaczył Sasin. Dodał, że dziś nic nie wskazuje na to, by trzeba było zatrzymywać pracę kolejnych kopalń.