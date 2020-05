WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze górnicy + 2 koronawirusrybnik oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Koronawirus na Śląsku. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie Koronawirus w Polsce. Liczba przypadków zakażenia nieustannie rośnie. Coraz więcej zarażonych jest na Śląsku, w większości to górnicy. Reporter... Rozwiń coraz więcej zarażonych Korona wir … Rozwiń Transkrypcja: coraz więcej zarażonych Korona wirusem na Śląsku dziś mowa już o kolejnych ponad 200 przypadkach w większości są to górnicy my jesteśmy w Rybniku gdzie nadal problem istnieje Zapytaj mieszkańców Jakie panują tutaj nastroje Proszę bardzo czuję się pani bezpiecznie teraz na Śląsku nie no co No boję się takie bliski znajomy właśnie Makar tego tak zwanego bezobjawowego tylko stracił smak takiego czegoś nie było wojny pamiętam bo się urodziłam i przeszłam wojnę Jak wyjąć misę 4 lata nie było takiego trochę na rowerach takie coś No jak i zawodowym trzeba się zabezpieczać wiadomo jaka jest No niestety tutaj to jest źle się dzieje w przez wziąć pracuję na na kopalni i też był wymaz zrobione zrobione tak na drugi dzień wynik i negatywny tak my tylko oni oni praktycznie wszystkich górników w tej chwili muszą prawdopodobnie jakby skontrolować sprawdzić jak to są młodzi ludzie na kopalni oni oni to znoszą bo tak powiedzmy z tych rozmów w gronie w gronie swojej rodziny przez telefon i tak dalej to to to nawet nie wiedzą że że już to wziąłeś to przeszli bezobjawowo to znaczy tak masz z tego co wiem no to to to tam dzień półtora dnia takie jakieś łamanie kości tego że no ale ale no i z powrotem do do pracy pracował No ale Konsekwencje są na pewno niedociągnięcia w górnictwie były w tym bo to powinno być wcześniej reakcja na te zagrożenia i jakieś tam ogłoszenia ale ale no nie da się kliknąć tam do tego kontaktu pomiędzy tymi pracownikami więc więc wcześniej czy później musiało to nastąpić no ale niestety kopalni nie da się zamknąć taki taki zakład który jest jest no specyficzny więc tam muszą ludzie zjeżdżać żeby utrzymać tam ten ruch Bo można by wziąć i przyjechać betoniarką zalać i by było koniec po kopalnie No więc Tamci ludzie muszą muszą jechać żeby po prostu jakoś zabezpieczyć tam te ściany i muszą tam pracować