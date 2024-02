Komisje wyborcze 2024. Kończy się czas zgłaszania kandydatów. Jednak nie wszędzie

Do zadań terytorialnej komisji wyborczej należy rejestrowanie kandydatów na radnych, zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości, rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych, ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ogłoszenie ich w trybie określonym przepisami, przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu oraz wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie lub zleconych przez komisarza wyborczego.