Protest przed Pałacem. "Przeciwko dyktaturze", skandują imię prezydenta

- Zwracam uwagę, że ukrywanie w budynku sprawcy przestępstwa, osoby, co do której jest nakaz zatrzymania, może wiązać się z odpowiedzialnością. Jest to działanie ryzykowne może nie dla samego prezydenta, ale dla jego służb - mówi WP Piotr Caliński, były komendant w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa.