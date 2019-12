Zamieszki w Paryżu, doszło do starć z policją. Protesty przeciwko reformie emerytalnej

We Francji w czwartek ogłoszono strajk generalny, a w całym kraju odbyły się manifestacje przeciwko reformie systemu emerytalnego. W Paryżu demonstranci podpalali samochody i rozbijali szyby sklepów. Interweniowała policja.



W Paryżu i innych francuskich miastach zorganizowano w czwartek 245 ulicznych manifestacji. W Paryżu demonstracja zaczęła się przy kolejowym Dworcu Północnym, ale najbardziej agresywni demonstranci zgromadzili się na Placu Republiki w centrum miasta. Ustawili barykady i podpalili je. W policję rzucają racami i kamieniami. Tylko dzisiaj policja aresztowała 41 osób, a ponad 9 tys. zatrzymała do kontroli - podaje rmf24.pl za PAP.

- Mam nadzieję, że prefekt policji w Paryżu nie popełni zbyt wiele głupot tego popołudnia w Paryżu, to znaczy nie zastosuje swoich psychopatycznych metod zamykania ludzi i gazowania, aby ich uciszyć - powiedział Jean-Luc Melenchon, przewodniczący opozycyjnej skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona. Partia nawołuje do kontynuowania strajku aż do chwili, gdy rząd wycofa się z reformy emerytalnej.