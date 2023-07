Zadrwili z posłów Zjednoczonej Prawicy. "Gdzie jest Ozdoba albo Kowalski"

Politycy Koalicji Obywatelskiej zorganizowali konferencję prasową w Toruniu, gdzie zachęcali obywateli do udziału w akcji "Przypilnuj wyborów". - Zebraliśmy się tu, by jasno wybrzmiał jeden bardzo ważny komunikat, a mianowicie, że przypilnujemy wyborów. I to dzięki wam, dzięki waszej gotowości - wskazał Rafał Trzaskowski.