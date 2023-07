Suski o sprawie pani Joanny. "Kolejny happening"

- Moim zdaniem pytanie będzie jedno, ale przyszłość ma to do siebie, że jest piękna, bo nie poznana - powiedział wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W trakcie rozmowy przyznał też, że dyskutowano o tym, by w referendum pojawiły się pytania niezwiązane z polityką migracyjną, ale nie ujawnił więcej szczegółów.